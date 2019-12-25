就職週年 王惠美自嘲撙節開支滿意度還勝韓國瑜

彰化縣長王惠美（右2）25日舉辦就職週年記者會，並重新揭幕位於縣府中庭左側的大型看板，將原來的綠能看板改成名為美好彰化幸福城市的壁畫。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年12月25日

（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化縣長王惠美今天舉辦就職週年記者會，王惠美說，彰化縣財政困難，但自己上任後撙節開支，「滿意度雖不高，但還在高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲前面」。

王惠美就職滿週年，今天上午在縣政府中庭舉辦就職週年記者會，出席貴賓有彰化縣議長謝典林、國民黨籍立委柯呈枋、前彰化縣長卓伯源、前彰化縣議長謝式穀以及縣府一級局處首長。

縣府在記者會也安排播放「縣長室的一天」、「幸福公車」以及「亮點建設」影片，介紹縣長室忙碌的一天以及王惠美就職1年來建設的點點滴滴，也重新揭幕位於縣府中庭左側的大型看板，將原來的綠能看板改成名為美好彰化幸福城市的壁畫。

王惠美致詞表示，柯文哲曾警告，彰化縣是下一個破產縣市，財政困難，但她認為沒錢不是不花錢，而是把錢花在刀口上，這一年雖然走的辛苦，但是在縣府全體同仁齊心努力下，彰化縣沒有放慢進步腳步。

王惠美表示，展望未來，會以醫療交通、教育環保、經濟農業以及觀光交化4大施政面向，打造美好彰化希望城市，讓彰化更好更美。

王惠美會後接受媒體聯訪指出，彰化縣財政困難，但不會「膨風水蛙殺無肉」（意指喜歡吹牛，本身卻沒有能力的人），說明自己不會打腫臉充胖子。

王惠美強調，她上任後放棄台灣燈會主辦權，也修正重陽禮金發放方式，撙節開支，雖然這樣的決定會有不同聲音，施政滿意度也不會太好看，但她自嘲，「滿意度還贏韓國瑜和柯文哲」。

天下雜誌今年9月公布全台縣市長滿意度大調查，王惠美在全台22名縣市長中，排名第19名，勝過排名第20名的台北市長柯文哲以及最後一名的高雄市長韓國瑜。（編輯：洪學廣）1081225