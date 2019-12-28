更多編輯台推薦新聞：
專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看
地方

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理
生活

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦
數位專題

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

黃國昌陪賴嘉倫車隊掃街 政績服務爭取支持

最新更新：2019/12/28 18:56
2020選戰進入最後衝刺階段，時代力量立委黃國昌（右）28日陪黨籍新北市第12選區立委參選人賴嘉倫（左）在汐止展開車隊掃街，籲請民眾支持。（賴嘉倫辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年12月28日
2020選戰進入最後衝刺階段，時代力量立委黃國昌（右）28日陪黨籍新北市第12選區立委參選人賴嘉倫（左）在汐止展開車隊掃街，籲請民眾支持。（賴嘉倫辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年12月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）時代力量立法委員黃國昌今天陪新北市第12選區立委參選人賴嘉倫車隊掃街。賴嘉倫表示，將以黃國昌服務團隊績效，自己勇敢打拚的精神，提出修改財劃法政見，有信心爭取支持。

黃國昌今天陪賴嘉倫，在汐止區以車隊掃街。他表示，賴嘉倫對選區擁有深厚情感，並與在地社團連結。

黃國昌說，面對藍綠兩黨夾殺，小黨本來就比較困難經營。但賴嘉倫一直是他重要後盾，選戰最後衝刺階段，鬥志愈來愈高昂。

黃國昌說，對選戰絲毫不鬆懈，賴嘉倫無論是站路口或選區跑透透，都會深入民家以雙手懇託，展現熱情的溫度。也因行腳跑遍地方，才能發現發展的困境。

賴嘉倫表示，新北市包括都市與鄉村，以目前的財政收支劃分法，若在新北市實施，就會出現排擠預算效應。他提出「重訂財政劃分，加速地方發展」政見，希望進入國會，以免偏鄉基礎建設變成孤兒。（編輯：方沛清）1081228

延伸閱讀
黃國昌傳不選汐止 辦公室：時間到會正式報告

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報