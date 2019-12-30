立委公辦政見錄影 屏東參選人聚焦產業人口教育

屏東縣選舉委員會30日舉辦立法委員選舉公辦政見發表會錄影，民進黨立委參選人鍾佳濱（右2）、國民黨立委參選人葉壽山（左2）、無黨籍立委參選人黃冬輝（右）和一邊一國行動黨立委參選人潘偉龍（左）出席。中央社記者郭芷瑄攝 108年12月30日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）屏東縣選委會今天舉辦立法委員選舉公辦政見發表會錄影，上午第1選區（屏北）參選人民進黨鍾佳濱、國民黨葉壽山等人都聚焦在經濟產業發展、人口流失及教育。

政見發表會錄影上午第1選區，下午第2（屏南）選區，第1選區6名參選人中，除了無黨籍秦鴻明外，其餘參選人都參加，每名參選人有24分鐘的發表時間。

鍾佳濱用一半的時間闡述農業政見，他說，農業是下一個世代的服務產業，越來越多年輕人從農，但多數沒有自有耕地，需要借貸租地，需要政府很多產業協助，以屏東來說，硬體建設是基本，產業建設才能對症下藥。

他提到，21世紀生物科技是下一個新生產業，具體表現是農業，老一輩都說做農沒出息，他認為應營造好的農業產業環境，根本翻轉思維。鍾佳濱也談到留縣升學、創造就業和在地安養。

葉壽山談到現在社會很艱辛，對年輕人不公平，年輕就應對未來充滿希望，所以，他的政見是要為年輕人創造一個希望，主張體育產業城，可以創造10萬至20萬的就業機會，讓台灣體育出口外銷產業可以從去年新台幣500億元增加到未來4000億元。

葉壽山並表示，要監督政府看緊荷包納稅錢，落實長照2.0，修改教育基本法，對於0到6歲的幼兒，在預算編列上依人口和地域性做調整；另外，也談到高鐵和高速道路要到屏東，才能帶動觀光；其次，談到利用空污基金做肺腺癌等預防。

無黨籍黃冬輝在政見發表中當場向鍾佳濱表示，明天要送國旗到他的競選總部，看他敢不敢插起來，表示對中華民國和這塊土地的認同；黃冬輝並表示，屏東每年減少5000多個人口，以這種速度3年後屏東人口掉到80萬以下，就會減少12席議員，總統、行政院長、立法院長都是屏東人，應該重視這個問題，創造屏東就業機會。

無黨籍蔣月惠則當場唱自己競選歌曲「向錢走也向前走」，她表示，參選立委就是要為羅騰園殘障協會募款，強調為弱勢族群發聲，同時，為薪資只有2萬多元的年輕人爭取政府每月給5000元補助等。

一邊一國行動黨潘偉龍則談到育兒津貼應提高到1個家庭1萬元，一例一休應取消改回週休2日勞資協商、老農津貼提高到1萬元等。

鍾佳濱會後接受記者訪問時表示，對於黃冬輝要送國旗的事，等到明年1月1日政見錄影帶公布後，他再回應。（編輯：黃世雅）1081230

屏東縣選舉委員會30日舉辦立法委員選舉公辦政見發表會錄影，無黨籍屏東縣第1選區立委參選人蔣月惠當場唱競選歌曲「向錢走向前走」，強調參選立委就是要為羅騰園肢體殘障協會募款，為弱勢族群發聲。中央社記者郭芷瑄攝 108年12月30日