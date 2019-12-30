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中社花市鬱金香花季登場 30多萬株輪番花田綻放

最新更新：2019/12/30 16:16
台中后里中社觀光花市鬱金香花季，30日在傳統荷蘭舞蹈的表演下揭開序幕。中央社記者趙麗妍攝　108年12月30日
台中后里中社觀光花市鬱金香花季，30日在傳統荷蘭舞蹈的表演下揭開序幕。中央社記者趙麗妍攝　108年12月30日

（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市后里中社觀光花市鬱金香花季今天亮麗登場，30多萬株、50多種鬱金香品種輪番在花田中綻放至明年3月。2020台灣燈會在后里舉行，民眾可以白天看花，晚上賞燈，暢遊后里。

中社觀光花市鬱金香花季邁入15年，今天在傳統荷蘭舞蹈表演下，揭開序幕，天空下起毛毛細雨，民眾身處歐式花園中，別有一番風味。

農友賴啟文表示，今年自荷蘭引進30多萬株、50多項品種的鬱金香，將輪番在花田中綻放，首批登場的品種有紫王子、白馬王子、海盜等多個品種，其中，海盜品種鬱金香為紅色重瓣，帶有淡淡香味。

賴啟文指出，鬱金香花季自今天起至明年3月，適逢2020台灣燈會將在后里盛大舉行，歡迎大家白天看花、晚上賞燈。

另外，童綜合醫院將在1月12、18、19日，派駐乳房攝影車到中社花市，提供年滿45歲至69歲婦女，或40至44歲二等親內有乳癌病史的婦女進行篩檢。（編輯：卞金峰）1081230

台中市后里中社觀光花市鬱金香花季30日亮麗登場，30多萬株、50多種鬱金香品種輪番在花田中綻放，美不勝收。中央社記者趙麗妍攝　108年12月30日
台中市后里中社觀光花市鬱金香花季30日亮麗登場，30多萬株、50多種鬱金香品種輪番在花田中綻放，美不勝收。中央社記者趙麗妍攝　108年12月30日
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