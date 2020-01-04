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林右昌開筆迎新春 與學童完成巨幅對聯

最新更新：2020/01/04 19:01
基隆市文化局4日在文化中心大廳舉辦新春揮毫活動，市長林右昌並與多名學生代表等人一起開筆迎新春，共同完成巨幅對聯。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真　109年1月4日
基隆市文化局4日在文化中心大廳舉辦新春揮毫活動，市長林右昌並與多名學生代表等人一起開筆迎新春，共同完成巨幅對聯。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真　109年1月4日

（中央社記者沈如峰基隆4日電）為迎接新年到來，基隆市文化局今天下午在文化中心大廳舉辦新春揮毫活動，市長林右昌與30多名學生代表一起開筆迎新春，共同完成一對長450公分巨幅對聯。

文化局表示，這場名為「鼠歲豐登、庚子迎新年」的新春揮毫活動請來基隆在地書法家與林右昌、議長蔡旺璉、立委蔡適應與文化局長陳靜萍等人共同開筆迎新春，分別寫下吉祥字，為2020鼠年討個好彩頭，同時也召集基隆市30多名中小學生，用各類吉祥話拼出一對「鼠歲豐碩、庚子新年」長450公分巨幅對聯。

此外，現場也安排文房四寶讓民眾與學生當場獻藝，不只讓民眾更加體驗傳統年節氣氛，更讓大家發揮創意，書寫出屬於自己特色的春聯。

林右昌致詞時說，文化局每年的新春揮毫活動都會邀請市民一起參與，今年更是別出心裁，邀請許多大小民眾一起合作，用許多吉祥話拼成巨幅對聯，象徵大家的齊心合作，也希望來年大家都能夠團結齊步向前走，讓市政推展更順利。（編輯：張銘坤）1090104

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