高市立委政見會交火 王齡嬌槓邱議瑩

（中央社記者王淑芬高雄4日電）拚立委選舉，高雄市第一選區國民黨立委候選人王齡嬌今天在公辦政見會上批評現任立委沒有爭取建設，對手民進黨邱議瑩稍後反擊，國民黨選戰策略是白賊抹黑、親中造謠。

高雄市立委選舉競爭激烈，第一選區（美濃、六龜、大社等14區）候選人王齡嬌在政見會上指有一名立委常開會缺席，包括農業、觀光、教育及客家議題沒有提案，形容是「鴨蛋立委」，造成選區偏鄉窮困沒建設，還指這名立委「選舉才看得到人，選後找不到人」。

王齡嬌提出競選政見，主張健全交通建設帶動杉林、甲仙及六龜觀光要道，爭取86快速道路兩年內定案，國3增設大樹交流道等，要發放老農津貼每人每月新台幣1萬元、青農回家耕作補助、農業發展論壇、每季有產銷競賽等。

邱議瑩於稍後政見發表回擊指出，國民黨的選戰策略只有兩個主旋律，一個是「白賊唬爛、抹黑」，另一個「親中舔中、造謠」。她針對近來國民黨候選人鎖定她的家人攻擊、污衊，企圖將她的家族打為特權份子，誤導社會觀感做澄清，強調家人非特權，認真在職場爭取表現與政黨輪替或她擔任立委無關。

邱議瑩表示，4年前向鄉親承諾的，例如國道10號延伸到六龜、86快速道路延伸到內門旗山等交通建設，提高農作物災損的補償金、為孩子爭取教育資源、為長輩爭取醫療與照護資源，整治河川、改善淹水問題、解決自來水問題，4年為地方成功爭取建設逾230億元建設經費，讓家鄉進步被看到。

她指出，8年前開出「老農津貼從6000增加為7000元」的支票，當選的第1年就實現了，現在已增加到7550元，對於10多年前就有人喊出1萬元的價碼，邱議瑩批評是「畫唬爛」。

親民黨立委候選人黃綉晶提出3安政策，含老人安養、青年安心、家庭安樂政策等。台灣民眾黨羅鼎城則對於美濃溪水患及沿線整治問題無法找到有效的解決方案，承諾不能再讓美濃市區成為滯洪池，也承諾健全國10、銜接國3的交通建設，打造更便捷連接山城觀光的道路等。（編輯：謝雅竹）1090104