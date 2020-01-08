花蓮鳳林鎮公所發紅包 鎮民每人2000元

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）出產「總統瓜」西瓜聞名的花蓮鳳林鎮今年受天災影響歉收，鳳林鎮公所創花蓮首例，自掏腰包發送給鎮民每人新台幣2000元年終慰問金，鼓勵鎮民在鎮內消費，添購過年用品。

鳳林鎮中心埔西瓜，因入選蔡英文總統國宴美食，而有「總統瓜」美名，鳳林鎮公所表示，今年受天氣異常，西瓜出現裂瓜壞死情況，其他包括花生等作物同樣歉收，間接影響上下游產業鏈，地方消費景氣萎縮。

鎮長蕭文龍表示，公所撥用中區垃圾衛生掩埋場2000多萬收益，作為鎮民年終慰問金經費，以現金發放給去年6月30日前設籍鎮民，約1萬600人可領到公所發送的小紅包，將於14日至19日以各戶為單位，開放領取。

若來不及領取現金的鎮民，則可在過年後的2月3日至27日，持戶長存摺封面影本與通知單，至鎮公所辦理轉帳；如逾期未申辦或領取者，剩餘款項將移作鳳林鎮急難救助金使用。

中區垃圾衛生掩埋場總面積約16.9公頃，鎮公所2018年向花蓮縣環保局收回自營，收取鄰近鄉鎮垃圾進場費，鳳林鎮公所秘書徐誌謙說，全年收益少則1500多萬，多的時候高達3500萬元。

徐誌謙指出，鎮內多項社會福利，包括每胎生育補助2萬元、0至4歲兒童每年2萬4000元生日禮金、全鎮急難救助100萬元、全鎮老人與社福團體加菜金100萬元、老人重陽禮金自65歲以上，依年齡發放500至2萬元不等，都是挪用掩埋場收益經費。（編輯：黃世雅）1090108