五楊高架延伸 徐耀昌：延至銅鑼才真正前瞻

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣長徐耀昌今天說，國道1號五楊高架若只延伸至頭份，恐造成頭份交通大亂，應延伸至銅鑼科學園區，才真正具前瞻性，已擬定分期策略，請中央協助解決國道頭份端點問題。

苗栗縣政府近日接獲國家發展委員會來函，詢問對高速公路局辦理「國道1號五楊高架延伸到苗栗頭份可行性研究」成果報告意見，徐耀昌今天談及此事，再次表達「反對僅延伸至頭份」立場，強調五楊高架唯有延伸至銅鑼，才能為為北台灣帶來具有前瞻性的建設。

「頭份已經塞到不行」徐耀昌指出，頭份交流道距離市區太近，尖峰時段交通經常塞爆，若五楊高架只延伸到頭份，將來恐怕「車子上不去、下班後也下不來」。

徐耀昌說，新竹縣長楊文科也提過並不樂見為解決新竹塞車問題，讓苗栗頭份塞車更嚴重；許多學者專家也認同五楊高架應長遠規劃至銅鑼科學園區。

徐耀昌指出，五楊高架僅延伸到頭份，加重頭份交流道交通負擔，尤其未來台積電將進駐竹南科學園區，力晶半導體要在銅鑼科學園區投資設廠，五楊高架應往南延伸經造橋、頭屋、苗栗到銅鑼，中間增設造橋交流道，才是對桃竹苗地區真正前瞻性規畫。

苗栗縣政府工務處也擬定短、中、長期改善策略，短期方面，縣府正辦理頭份第2交流道可行性研究作業，盼請中央協助增設五楊高架頭份第2交流道，銜接苗栗北橫公路，以便旅遊與居民工作動線分流。

中期部分，因應竹科帶動就業機會，苗北地區（竹南、頭份）人口、通勤車流持續成長，未來台積電進駐竹南科學園區，勢必衍伸更多車流進出國道，另一方面，力晶半導體等大廠在銅鑼科學園區建廠、台商回流，建議高架道路終點規劃，務必延伸至銅鑼，並於頭份交流道附近設置高架平面轉接道，徹底解決國道頭份路段壅塞，並帶動國道沿線科學園區產業運輸發展。

而在長期策略，縣府工務處指出，苗北地區與新竹縣市、竹科之間通勤交流日趨緊密，建請中央通盤檢討竹竹苗整體交通網路系統整體改善規劃，特別是軌道運輸部分，盼中央全力推動竹竹苗輕軌捷運建置計畫（新竹市-科學園區-竹南頭份），透過大眾運輸系統建置，減少私人運具降低空污排放量，同時紓緩國道車流壓力。（編輯：黃世雅）1090108