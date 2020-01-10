基隆274個投開票所 消防隊和醫院也設點

基隆今年選舉投開票所共274個，選委會罕見在基隆市消防局信二消防分隊設點，10日工程人員正加緊趕工，設置圍籬和照明等設備。中央社記者王朝鈺攝 109年1月10日

（中央社記者王朝鈺基隆市10日電）基隆今年選舉投開票所共274個，選委會罕見在信二消防分隊和市立醫院本部一樓設點。消防局指出，不會影響消防員和車輛進出；醫院部分則先前已試辦過，所以相對影響不大。

基隆市選舉委員會今天表示，今年投開票所共有274個，主要原因是將1500人以上的選民分成2處，統計以安樂區51個最多，暖暖區30個最少，以學校、里民活動、廟宇、社區會議室等為主要場所，也有商借民宅1樓和地下室等處所。

較為特別的是，選委會今年罕見在基隆市消防局信二消防分隊設置投開票所，工程人員現正加緊趕工設置圍籬和照明等設備。消防局長陳龍輝向中央社記者表示，中正區公所曾尋覓許多場所，但一直找不到適當地點，基於同為公家機關立場，消防局會盡力協助。

他說，投開票所設在信二消防分隊後方停車場，不致影響救災、救護車輛進出，且萬一民眾投票時出現身體不適，救護員也能就近協助，另外，明天也有選務人員和員警維持投票排隊動線，不會影響消防同仁出勤。

另外，基隆市立醫院本部一樓今年也設置投開票所，院方指出，由於醫院附近的長者之前必須走許多台階到里民活動中心投票，為服務長者，才會將投開票所設在醫院，先前已試辦過2、3次沒有任何問題，且院本部明天沒有開設門診，相對影響不大。（編輯：方沛清）1090110