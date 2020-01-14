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外傳敗選後擔任台中市副市長 顏寬恒：不可能

最新更新：2020/01/14 18:58

（中央社記者蘇木春台中14日電）大選過後，外傳敗選的國民黨籍立委顏寬恒，將進入台中市政府擔任副市長，顏寬恒今天表示「不可能」，他將持續在基層服務選民，不接受任何酬庸安排。

顏寬恒在本屆立委選舉中，敗給台灣基進陳柏惟。選戰過後，外傳顏寬恒將依循「楊瓊瓔模式」，進入台中市政府擔任副市長，準備下一屆立委選戰。

顏寬恒服務處今天發布新聞稿表示，近日傳出顏寬恒將接任台中市政府副市長，引發各界議論。顏寬恒堅決表示「不可能」，他將持續在基層服務選民，不接受任何酬庸安排。

顏寬恒表示，過去他曾批評交通部長林佳龍、行政院長蘇貞昌敗選後，到中央擔任重要職務，且輸越多位階越高，所以顏寬恒明確指出不可能接任台中市副市長，成為自己過去最厭惡的那種人。

顏寬恒說，台中市長盧秀燕在這次選戰當中，是完全保持行政中立，他也特別向盧秀燕表示選戰大家各憑本事，尊重市長不濫用行政資源。

他認為，敗選過後，有心人士仍然不停以抹黑、謠言等方式，刻意製造地方對立、消費人民，認為此風不可漲，更表示勝選者應專心於未來推動政策，把人民福祉作為第一優先，敗選者也要深刻檢討自身的不足，承擔敗選責任，更不會將敗選責任歸咎他人，將會一肩扛下。

顏寬恒說，即便敗選，不會離開自己土生土長的家鄉，將會以台灣人的身分，繼續與鄉親站在一起，守護家園。（編輯：李錫璋）1090114

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