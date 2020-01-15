公館試辦YouBike2.0 北市盼5年內全數汰換

台北市交通局15日起在公館地區試辦YouBike2.0，2.0車身為白色，租借方式較多元，臨時停車也不用再保管鑰匙，在車上拉起隨身鎖就可上鎖。中央社記者梁珮綺攝 109年1月15日

（中央社記者梁珮綺台北15日電）台北市交通局今天起在公館地區試辦YouBike2.0。由於1.0與2.0系統不相容，局長陳學台建議民眾視為2家不同廠商，「1.0借就1.0還，2.0借就2.0還」，盼北市5年內全數換成2.0。

交通局從今天起至4月15日在公館地區試辦YouBike2.0，共提供102站、約1800個車柱及500輛新式自行車，前30分鐘為2元優惠價。另外，因2.0停車柱無需電力，所以大街小巷都能裝設，訴求「更近更密」。

交通局資料顯示，為與一代區隔，2.0車身為白色，租借方式也較多元，除悠遊卡租借，民眾可在手機下載app，使用掃描QR Code方式租借，臨時停車也不用再保管鑰匙，在車上拉起隨身鎖就可上鎖。

陳學台也表示，初步先在公館一帶試辦2.0，若市民反映不錯，會逐步將1.0汰換成2.0，預計5年內會將台北市的一代微笑單車改為2.0版，因1.0與2.0系統完全不容，也無法整合。

不過，由於YouBike在新北市也有大量投車，台北市與新北市為共同生活圈，當台北市全面汰換後，可能導致無法跨市騎乘。對此，陳學台說，會在縣市交接處的站位保留1.0車柱，方便借還。（編輯：方沛清）1090115

台北市交通局15日起在公館地區試辦YouBike2.0，與一代（右）不同的是，2.0車身為白色（左），且租借方式有悠遊卡跟掃描QR Code兩種方式。中央社記者梁珮綺攝 109年1月15日

台北市交通局15日起在公館地區試辦YouBike2.0，租借方式也較多元，除悠遊卡租借，民眾可在手機下載app，使用掃描QR Code方式租借。中央社記者梁珮綺攝 109年1月15日

台北市交通局15日起在公館地區試辦YouBike2.0，共提供102站、約1800個車柱及500輛新式自行車，前30分鐘為新台幣2元優惠價。中央社記者梁珮綺攝 109年1月15日