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嘉義太保花海節 油菜花波斯菊美不勝收

最新更新：2020/01/16 15:41
2020嘉義縣太保花海節19日至29日將在太保市高鐵聯外道路登場，16日舉辦記者會，太保市長黃榮利（左6）、太保市農會總幹事黃麗貞（右6）及立委蔡易餘（左5）等出席，邀請大家來賞花。中央社記者蔡智明攝 109年1月16日
2020嘉義縣太保花海節19日至29日將在太保市高鐵聯外道路登場，16日舉辦記者會，太保市長黃榮利（左6）、太保市農會總幹事黃麗貞（右6）及立委蔡易餘（左5）等出席，邀請大家來賞花。中央社記者蔡智明攝 109年1月16日

（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）2020嘉義縣太保花海節19日至29日將在太保市高鐵聯外道路登場，廣達25公頃的有機田，開滿波斯菊、白日草，美不勝收。近日已吸引大批民眾前來駐足觀賞。

太保花海節今年邁入第5年，19日活動開始，25公頃有機田區目前已開滿了油菜花、波斯菊與白日草，吸引民眾目光。太保市長黃榮利和太保市農會總幹事黃麗貞今天在記者會上，宣告花海節即將登場，也邀請民眾前來賞花。

黃麗貞表示，今年花海節規劃「彩虹花道」、「太陽花海」、「綜合花海」三大主題花區，還設有稻草童玩區，裝置各類相框，供遊客拍照打卡。

黃榮利指出，今年美食區規劃在地農特產品、美食、伴手禮等專區，讓遊客賞花的時候，還可品嚐太保市的特色美食。

黃麗貞說，今年春節，正是賞花的最佳時候，期盼賞花民眾，珍惜這片美麗花海，拍照時勿進到田裡踩踏。（編輯：卞金峰）1090116

太保花海節今年邁入第5年，19日將在太保市高鐵聯外道路登場，25公頃有機田區目前已開滿了油菜花、波斯菊與白日草，歡迎民眾前來賞花，拍照打卡。中央社記者蔡智明攝 109年1月16日
太保花海節今年邁入第5年，19日將在太保市高鐵聯外道路登場，25公頃有機田區目前已開滿了油菜花、波斯菊與白日草，歡迎民眾前來賞花，拍照打卡。中央社記者蔡智明攝 109年1月16日
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