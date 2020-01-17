請休假捐血 嘉義憲兵隊獻愛心

嘉義憲兵隊調查官林家誠為了捐血，特地請假跑到離憲兵隊駐地20公里遠的高鐵嘉義站捐血。（許明燕提供）中央社記者蔡智明傳真 109年1月17日

（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）全台血庫鬧血荒，嘉義憲兵隊得知嘉義高鐵站舉辦捐血活動，今天弟兄們輪流請休假去捐血，以實際行動獻出愛心。

高鐵嘉義站與南部捐血中心合作，舉辦「寒冬送暖捐血傳愛」活動，不少高鐵員工、過往旅客及熱心民眾紛紛挽袖捐輸熱血，還有從20公里外的嘉義市，特別請休假來捐血的嘉義憲兵隊士官兵。

嘉義憲兵隊調查官林家誠接受中央社記者採訪表示，得知高鐵站舉辦捐血活動，特別安排今天上午請休假捐血，下午已回到隊上執勤。隊上好幾名阿兵哥也跟他一樣，請半天的休假捐血，早上去了一批人，下午還有一批人會過去。

林家誠說，捐血是私人的行為，讀大學時就固定捐血至今，感謝憲兵隊長官的支持，讓他可以在軍旅生涯中，調配時間，請休假外出捐血。

台灣高鐵公司嘉義站專員許明燕說，每次辦捐血活動，只要通知嘉義憲兵隊，他們一定會有一群人來，而且是請自己的休假過來，讓她很感動。

台南捐血中心嘉義捐血站表示，農曆年將至，各型的血都缺，依血型的不同，庫存只剩4至7天，請符合捐血資格的民眾，多多捐血。（編輯：陳俊碩）1090117