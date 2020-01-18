陳柏惟快閃發春聯 大批民眾排隊索取

（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市第2選區立委當選人陳柏惟今天起展開快閃發春聯活動，吸引大批民眾排隊領取。他表示，春聯口號訂為「台灣3Q」，除感謝台灣這塊土地，也感謝願意站出來的每一人。

陳柏惟選後人氣持續上揚，今天起展開「3Q感謝祭快閃發春聯活動」，下午在沙鹿區鹿鳴公園發放，吸引超過500多名民眾排隊索取，這項發春聯活動將持續到大年初二。

陳柏惟接受媒體聯訪時，提到選戰過程中有選民送「防彈背心」一事，他表示，根本一次都沒有穿過，到現在整個人都好好的，包括上一屆立委選戰時，同選區參選的民進黨台中市議員陳世凱也沒有遇到不理性的事，他覺得「競選對手被誤會很深」。

對於是否進立法院後最想「電」的部會首長是交通部長林佳龍，陳柏惟表示，他上廣播節目時被主持人問到進立法院想「電」誰，想到選區有很多交通建設是林佳龍推動的，所以他覺得在海線發展上需要跟林佳龍充分討論，就被解讀是想電林佳龍，而他真的想電的人不在中央，「是吃汕頭火鍋那個」。

陳柏惟表示，這次能順利突破台灣政治歷史上的艱困選區，全仰賴一路上許多前輩、地方人士、民眾以及志工的支持鼓勵。

為了表達對大家的感謝，陳柏惟說，這次春聯的口號訂為「台灣3Q」，取「台灣Thank you」之意，除了是感謝台灣這塊土地，也是感謝每一個勇敢的台灣人願意站出來，給予新人機會栽培，他衷心感謝。

陳柏惟強調，成為受矚目的準新科立委固然開心，但要負的責任更重，選民的期待也更高，接下來是更大的挑戰，但有信心會盡最大的努力擔起重任，未來與團隊會謹慎推進過去所提出的政見，並盡力協助地方事務的推動。

陳柏惟服務處也公布，除了週末至台中第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區）各地發放春聯感謝之外，20日網紅館長更加碼2000份雞排，將於陳柏惟烏日服務處旁橋下的戰車公園發放，預期將吸引更多民眾排隊索取。（編輯：謝雅竹）1090118