金山青年活動中心：拚營收 談建物拆或捐還太早

金山青年活動中心是救國團第一個青年活動中心，是不少5、6年級生校外教學或露營、烤肉、研習的去處，承載許多人的美好回憶。（金山青年活動中心提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 109年1月18日

（中央社記者黃旭昇新北18日電）救國團金山青年活動中心總幹事呂能通今天表示，以服務公益、教育、服務、學習的青年為主，會努力經營，與新北市政府土地租約至2024年底，現在談建物是否拆除或捐市府還太早。

呂能通今天晚上接受中央社記者訪問時表示，2015年「發展觀光條例」修正後，除觀光旅館外，提供住宿的國軍英雄館、教師會館、警光會館、青年活動中心、學舍等，也要納入旅館業規範。

他說，依發展觀光條例規定，救國團青年活動中心是非營利為目的住宿場所。條例並設「落日條款」給予10年過渡緩衝期限，也就是在2025年2月前，需向地方主管機關申請旅館業登記。

金山青年活動中心是救國團第一個青年活動中心，是不少5年級、6年級生校外教學或露營、烤肉、研習的去處，承載許多人的美好回憶。不過用地租金低廉問題，之前曾引起新北市議員抨擊，要求市府改善。

呂能通說，活動中心依山傍海、幅員遼闊，周邊有獅頭山眺望燭台雙峙，有半月型金黃沙灘，與占地百坪的溫泉健身館，適合舒展身心開闊心靈。但與一般國民旅遊客層區隔，服務對象以青年為主，住房價格也不會太高。

呂能通表示，最近一次換約時，市府依公告地價總額5%收取租金，每年約新台幣1200萬元，他說，「連草地與建物都計算租金，並未優惠打折。」因應觀光發展條例的落日條款，將每4年換約延長到2024年12月31日止。

呂能通表示，受少子化與青少年娛樂性質影響，經營咬牙苦撐，營業額勉強打平。不過，活動中心靠海，建物與設備易損壞、每年編列百餘萬元預算修繕玻璃、烤肉設備等，經費動支都要呈報行政院不當黨產處理委員會核准才能動支。

市府財政局非公用財產管理科表示，承租公有地合約期滿歸還時，須拆除地上物。金山青年活動中心具象徵性意義的建物，未來是否保留或拆除可再討論。

呂能通說，活動中心以品牌形象服務青年，每年夏季的6月至10月才是旺季，目前不敷成本經營，會持續爭取營收。對落日條款要求活動中心變更為旅館業，受限於土地為公有土地，有一定難度。

他表示，2024年底合約到期後，雖不排除最壞打算退場的可能，但包括光復樓、陽明村、成功村等將近20棟的地上物是否拆除或捐給新北市府，依合約但書雙方會提前再議，現在談5年後的事還太早。（編輯：李錫璋）1090118