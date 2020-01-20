緊鄰高鐵站 三井OUTLET PARK台南動土

（中央社記者楊思瑞台南20日電）日本三井不動產集團選擇在高鐵台南站特定區興建的購物商城MITSUI OUTLET PARK台南今動土，將成為三井集團在台灣的第3個商業設施，可望成為台南都市圈最大的暢貨中心。

今天動土的MITSUI OUTLET PARK台南基地位置緊鄰高鐵台南站與台鐵沙崙支線的沙崙站，是三井不動產集團繼MITSUI OUTLET PARK林口、MITSUI OUTLET PARK台中港之後，在台灣啟動的第3座商業設施，預定於2022年完工。副總統當選人賴清德、交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲等人上午都出席動土儀式。

三井不動產株式會社海外事業二部部長大林修致詞時表示，MITSUI OUTLET PARK台南第一階段規劃約有160店；加上第二階段計畫，未來可望成為台南都市圈最大的暢貨商城，為地方注入活力，並帶來就業機會。

林佳龍表示，高鐵台南站特定區附近已有綠能科技、智駕車研發等國家級研究中心群聚，加上台南市政府爭取到的會展中心，未來可望成為台南的城中城；由車站結合附近的土地開發，使黑土變黃金，聚集車潮、人潮、錢潮。

他說，政府的政策正確才能築巢引鳳；未來這個區域包括共站的空橋、聯外道路等設施，政府相關單位都會全力配合。

賴清德指出，當初三井集團在尋找據點時，他在台南市長任內，就介紹了高鐵特定區這個點，不僅交通方便，讓台南市民及北高雄、雲林嘉義等地的民眾，都有前來消費的可能。高鐵特定區未來可望成為台南市繼舊城區、永康、南科園區附近之後，第4個快速發展的區域。

他說，高鐵特定區還需要大型飯店進駐，如果能以BOT方式引進，更能促進區域進一步發展。

黃偉哲表示，MITSUI OUTLET PARK台南今天動土後，市府在行政作業上一定全力配合，讓建案能夠完整。同時，位於附近的會展中心預定將在兩年後左右能夠完工。將來不論是來台南開會、設生產基地的人，都會有購物、休閒的好地方。此處將成為台南發展的新亮點之一。（編輯：李亨山）1090120