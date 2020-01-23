新北法制局稽查長途巴士 僅1輛不合格開罰

新北市政府法制局消費者保護官日前會同公路總局台北區監理所稽查人員到板橋車站查核20輛長途巴士，仔細檢查巴士胎紋是否符合規定。（新北市法制局提供） 中央社記者葉臻傳真 109年1月23日

（中央社記者葉臻新北23日電）新北市政府法制局消費者保護官日前會同公路總局台北區監理所稽查人員，至板橋車站查核20輛長途巴士，除1輛因未於車身標明指定標識遭裁罰外，其餘皆符合規定。

新北市政府法制局長黃怡騰指出，長途客運是不少民眾春節連續假期返鄉過年、遊玩的搭乘選擇，需要加強稽查，尤其行駛國道的長途客運車速較快，輪胎不合格容易造成行駛時失控，安全門遭鎖死或乘客找不到擊破鎚打破車窗則會影響逃生。

消保官表示，這次共檢查20輛巴士，查核結果僅有1輛大有巴士因未依規定於車身標明指定標識違規，稽查人員當場依道路交通管理處罰條例開罰新台幣900元，並責令改正，其餘19輛巴士均合格。

消保官提醒消費者，搭乘行駛國道長途客運車時，應繫緊安全帶，留意緊急出口、車窗擊破裝置及滅火器位置，以便在緊急狀況時逃生，若有消費爭議，可撥打1950全國消費者服務專線進行諮詢。（編輯：黃世雅）1090123