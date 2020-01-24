接北市勞動局長 陳信瑜白綠和平使者角色受關注

（中央社記者王淑芬高雄24日電）前民進黨高雄市議員陳信瑜將接任北市勞動局長，這個人事案被認為是開啟白、綠合作的第一步，但更多的人認為是民眾黨對民進黨遞出的橄欖枝，有助於修補惡化緊張的關係。

陳信瑜與立委趙天麟系出同門，都是前高雄市長謝長廷任內栽培的子弟兵，因為出色的表現後來都被點名參選市議員，際遇不同各自在政壇一展長才。

有4屆高雄市議員資歷的陳信瑜在2018年市議員選舉失利，陳信瑜處於人生的低潮期，並沒有得到民進黨出路的安排，她也一度做起蔥油餅的小生意，不過對於黨的輔選工作依然盡心盡力，讓很多看在眼裡的支持者更加不捨。

原本逐漸淡出政治圈，如今確定陳信瑜會在年後接任北市勞動局長，讓陳信瑜未來的動向受到關注。其實就她個人而言只不過是找到一份新工作或是成為北市府團隊的一員，但外界關切的是她開啟白綠合作、人才交流的第一步，未來她如何扮演白綠橋樑、和平使者的角色。

尤其，歷經2020總統、立委選舉，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲於選舉期間對民進黨的砲火沒有停，不僅批評民進黨傲慢，砲轟新潮流、總統府秘書長陳菊等，戰火不斷。

依然是民進黨員的陳信瑜成為北市府團隊的一員，未來和民眾黨團隊、民進黨的互動，自然成為焦點。

一名不願具名的高雄市資深民代肯定陳信瑜站上有利的戰略位置，不僅會是柯文哲倚重與民進黨對話的窗口，更是白綠合作的橋樑；再者就柯文哲的立場也是修補與綠營關係的機會，陳信瑜似可助一臂之力。

陳信瑜告訴中央社記者，她沒有退黨，希望有機會扮演「和平使者」，願意在柯文哲對民進黨或是對陳菊的誤解上提供正確訊息，化解不必要的誤會，更重要的是會一本過去為勞權努力的初衷，盡最大的努力服務台北市勞工。（編輯：李亨山）1090124