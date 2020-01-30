台南善化慶安宮香油錢託警保管 槍櫃變金庫

（中央社記者張榮祥台南30日電）台南善化慶安宮是知名大廟，也是市定古蹟，春節年假信徒捐添近600萬元香油錢，但無法存入銀行，只好請警方代管，讓派出所槍櫃成了小金庫，直到今天開工，才送回廟方清點。

台南市警察局善化分局今天把近新台幣600萬元現金送回善化慶安宮，這筆錢是信徒在春節年假中捐添的香油錢，因金額不小，銀行又休假，廟方無法存入，只好委託警方代為保管。

善化慶安宮總幹事魏素珍表示，今年春節年假不長，又有武漢肺炎疫情，但民眾走春上香未受影響，天氣也不錯，善化慶安宮每天都湧入大批香客，今年信徒捐添的香油錢與去年差不多。

善化慶安宮在春節年假委託警方代管香油錢，已行之有年，程序就是香油錢先送到警局，待上班開工日再送回廟方清點，最後存進銀行。

其實，全台有許多廟宇都有類似做法，有些民眾也會委請警方在春節期間護鈔，但也有寺廟請保全代為運送香油錢，未請警方護鈔。

台南警方指出，警方在春節期間加強執行護鈔便民服務措施，若全家出遠門也可請員警幫忙巡邏，其他如代叫計程車、門口遭車輛阻擋或找尋失蹤人口，只要與生活有關，都可向警方請求協助。（編輯：戴光育）1090130