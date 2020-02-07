照顧弱勢學生 高市發放延長寒假安心餐食券

（中央社記者程啟峰高雄7日電）關心高雄市延長寒假安心餐食券發放情形，高雄市教育局長吳榕峯今天至旗山區鼓山國小視察，確保弱勢學生都能拿到安心餐食券，延續市府寒暑假供餐不打烊美意。

配合教育部寒假延期防疫措施（開學日調整為2月25日），高雄市教育局加印2月11日至24日安心餐食券，提供就讀高市學校低收入戶學生寒假每天50元安心餐食券。由各校至指定地點領回餐券，再協助通知符合資格家庭到校領取。高雄市分四區發送餐券，大旗山區由鼓山國小協助發放。

吳榕峯上午到鼓山國小視察餐券發放作業，並帶來一批口罩與高雄燈會「鼠一鼠二」提燈贈送學童。他表示，因應寒假延長兩週，加發餐券讓弱勢學童不用擔心吃飯問題。

此外，為對抗疫情，加贈內門、田寮、那瑪夏、桃源與茂林等地不容易購買口罩的弱勢學生每人3片口罩，其他地區學生2片口罩，另贈高雄燈會的鼠年提燈。

鼓山國小校長陳正修表示，發放安心餐食券政策讓弱勢學生於寒暑假非在校期間，不用擔心用餐問題，不僅讓孩子懂得感恩，也鼓勵學生力爭上游。

高雄市有7135名國中小、完全中學高中部弱勢學生領取愛心餐券，教育局原本發放每人一冊寒假安心餐食券，從1月21日用至2月10日，每冊21張，面額50元，學生可依日期前往高雄市四大超商與猋師傅便當店兌換餐食。（編輯：孫承武）1090207