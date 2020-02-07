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量體溫更快速 花蓮慈濟醫院設機場同規格熱顯像儀

最新更新：2020/02/07 17:21
花蓮慈濟醫院落實防疫工作，設置紅外線熱影像儀，可即時掌握出入人員體溫狀況，提高防疫強度。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者張祈傳真　109年2月7日
花蓮慈濟醫院落實防疫工作，設置紅外線熱影像儀，可即時掌握出入人員體溫狀況，提高防疫強度。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者張祈傳真　109年2月7日

（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮慈濟醫院引進與桃園機場相同規格的紅外線熱影像儀，並安置在醫院出入口，即時測量出入人員體溫狀況，只要體溫超過35度就會發出警訊，提高防疫強度。

花蓮慈濟醫院副院長吳彬安表示，院內平均一天約有3、4千人進出，因此設置紅外線熱影像儀，取代人工量測額溫，體表溫度超過35度就會發出警報，由現場人員再量測額溫，若超過37度則會分流隔離就診。

民眾只要行經紅外線熱影像儀，螢幕上就會出現人像，若超過設定溫度，人像上就有紅色標示及警示聲音，就連拿著的熱咖啡、熱食都會顯示出來。

慈濟醫院表示，院方為配合防疫實施門禁管制，要求民眾進出需戴口罩，出入口僅開放大愛樓門診大廳入口、大愛樓中醫部入口及合心樓急診室入口等3處進出，若發現有發燒、呼吸道症狀且有疫區旅遊史民眾，會直接引導到負壓檢疫區檢驗確認。

慈濟醫院指出，目前紅外線熱影像儀設在大愛樓門診大廳入口，配合開放進出時間使用，預計10日完成3處進出口設置，只要進入醫院的所有人員都須出示健保卡讀卡，確認14天內有無武漢肺炎疫區旅遊史。

另外，關於體表溫度超過35度就會發出警報，院方也解釋，體表溫度易受環境影響，且近來氣溫較低，民眾進入醫院前，體表溫度普遍低於一般正常36度體溫，經風吹後，平均體表溫度約在30度至33度間，甚至更低，設定35度體表溫度，是較謹慎篩選出溫度偏高的民眾。

感染症醫療網東部指揮官、花蓮慈濟醫院胸腔內科醫師李仁智提醒民眾，除了戴口罩外，勤洗手也很重要，若有感冒症狀請即時到合格醫療院所求診，並主動說明發病前14天的旅遊史、職業別、接觸史與是否群聚等內容，提供醫療團隊正確診斷。（編輯：洪學廣）1090207

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