實名制第2天 屏東買口罩人潮增多

全台購買口罩實名制政策實施第2天，屏東市區一家健保特約藥局外7日出現長長排隊人龍，沿著馬路邊向後延伸，等待購買口罩。中央社記者郭芷瑄攝 109年2月7日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）今天是購買口罩實名制實施第2天，屏東縣到下午3時30分，全縣已有一半約112家藥局的口罩完售，屏東市區見大排長龍買口罩景象，不少藥局半小時完售。

屏東縣衛生局表示，昨天實名制實施第1天，民眾可能對哪些藥局有賣口罩還不是很熟悉，每家藥局開放購買從早到晚時間不一，因此，到昨天下午6時的統計，全縣只有44.2%的藥局完售口罩，但有部分藥局是晚上7時後才開賣，統計數字不夠準確。

衛生局表示，今天到下午3時30分的回報，全縣216家有賣口罩的藥局已有112家回復已經賣完，不少民眾已經熟悉哪些藥局有賣，衛生局也要求藥局要在門口公告販賣時間。

位於屏東市瑞光路的一家藥局下午2時開賣，不到半小時，200個成人口罩及50個兒童口罩就已賣完，店家還在門口貼出告示「下午2點開始，不要再問了」、「今日口罩已售完」，藥局人員表示，昨天首日開賣也是半小時售完，沒發號碼牌，民眾一個個進來買，很快就完售。

與這家藥局隔約500公尺的屏東市建豐路一家藥局，則見大排長龍買口罩景象，不少沒買到口罩的民眾，看到人龍馬上停下來排隊購買。衛生局表示，由於各藥局開賣時間不同，民眾可上健保署口罩地圖查詢，可以知道哪些藥局還有庫存量，不必多跑冤枉路。

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