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台中南埔棒壘球場雜草叢生 蔡其昌促1年轉型公園

最新更新：2020/02/10 15:56
立法院副院長蔡其昌（左5）10日邀相關單位會勘台中市大安區南埔簡易棒壘球場，要求一年內針對缺失改善，將既有棒壘球場設施及周邊空地綠美化作業一併完成，並轉型為運動公園。中央社記者郝雪卿攝　109年2月10日
立法院副院長蔡其昌（左5）10日邀相關單位會勘台中市大安區南埔簡易棒壘球場，要求一年內針對缺失改善，將既有棒壘球場設施及周邊空地綠美化作業一併完成，並轉型為運動公園。中央社記者郝雪卿攝　109年2月10日

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市大安區南埔簡易棒壘球場周邊空地未有效規劃，雜草叢生影響民眾使用，立法院副院長蔡其昌今天邀相關單位到場會勘後指出，將要求在1年內改善缺失，轉型為運動公園。

台中市大安區南埔簡易棒壘球場原本是一座垃圾掩埋場，占地約4公頃，蔡其昌107年爭取興建成簡易球場，讓喜歡棒壘球的民眾增加一處運動場所，另有步道及簡易運動設施，但因周邊空地未有效規劃，致雜草叢生增加民眾使用困擾。

蔡其昌今天邀集台中市議員施志昌、農委會水保局台中分局、台中市運動局、環保局等單位代表到場會勘時指出，要求市府1年內改善，將既有棒壘球場設施及周邊空地綠美化作業一併完成，讓鄉親們及早能一邊打球，一邊看海。

蔡其昌表示，施志昌日前召集相關單位改善缺失，改善後將委由大安壘球委員會營運管理。運動公園周邊則由南埔社區共同維護，同時也爭取中央水保局預算進行綠美化，所有工期需在1年內完成。

施志昌指出，南埔棒壘球場未正式啟用，主要是球場雜草叢生、本壘板後方防護網破損、球員休息室排水不良與防護網高度不夠、球場休息室後方有坑洞，甚至無電可用等原因導致，他將繼續監督市府改善進度，務必在工期內完成。（編輯：洪學廣）1090210

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