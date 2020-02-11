中庄里延管工程完工路況不良 中市府允修復

民進黨籍台中市議員施志昌（右2）表示，台中市大安區中庄里自來水延管工程路面修復品質不良，11日特別邀集市府經發局、台水第4區管理處大甲營運所等相關單位代表一同會勘，市府也承諾將進行整修。中央社記者郝雪卿攝 109年2月11日

（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市大安區中庄里自來水延管工程完工後，因為路面修復工程費用不足，路況不良，台中市議員施志昌今天邀集市府等單位會勘後，市府承諾將進行整修，預計年底完工。

施志昌指出，大安區中庄里為海線最早開始施作自來水延管工程的地區，也是大安區人口較聚集區域，工程自105年開始到107年2月完工，施作幹管長度達13公里，受益戶數超過350戶。

他表示，由於自來水延管工程路面修復經費不足，導致完工後路面品質不良，2年來民眾一再陳情，希望盡快修復，因此今天邀集市府經濟發展局、台灣自來水公司第四區管理處大甲營運所、台中市大安區公所等單位，會勘路面狀況。

施志昌表示，大安區地處偏鄉，自來水接管率不高，103年時仍未超過5成。這幾年在立法院副院長蔡其昌的爭取下，使接管率大為提升。至108年底，大安區自來水接管率已逾7成。如今多個地區仍在施作自來水延管工程，但修路費也成了一大問題。

施志昌指出，今年市府自來水延管工程路面修復預算僅6000萬元，但海線地區所需費用就超過1億5000萬元，預算明顯編列不足，也導致路面修復狀況不良，影響用路人安全。

經發局指出，初估大安區中庄里修路所需經費約2600萬元，整修路段包含中山南路、南安路、南埔路、中海路、南海路、埔頭路、三元路與中松路等，目前已辦理設計中，預定6月動工、年底完工。（編輯：洪學廣）1090211