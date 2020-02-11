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武漢肺炎防疫 陸委會：陸配子女符合2條件才可來台
首頁 / 地方

疫情衝擊產業 盧秀燕：先穩民心再引進觀光

最新更新：2020/02/11 19:26
為因應武漢肺炎疫情對觀光產業衝擊，台中市政府10日邀集在地觀光旅宿業者召開座談會，由市長盧秀燕（後右2立者）主持，研擬對應策略。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　109年2月11日
為因應武漢肺炎疫情對觀光產業衝擊，台中市政府10日邀集在地觀光旅宿業者召開座談會，由市長盧秀燕（後右2立者）主持，研擬對應策略。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　109年2月11日

（中央社記者郝雪卿台中11日電）受到武漢肺炎疫情衝擊，觀光旅宿業進入寒冬，台中市長盧秀燕今天表示，經邀集台中市觀光旅宿業者座談後，將先穩住民心，再引進觀光，並針對業者需求研擬策略提出因應方案。

武漢肺炎疫情在中國持續延燒，並波及全球，觀光旅宿業者遭受重大衝擊，不少中大型餐廳春酒及婚宴都遭取消，台中市已有餐飲業者將實施無薪假，也有業者宣布無限期停業，還有業者暫停營業以度過這波衝擊。

台中市政府特別邀集觀光旅宿業者召開座談會，針對觀光、旅宿、餐飲、減稅紓困、勞工就業等衝擊面向，提早研議救助觀光政策。

盧秀燕認為，現階段「先穩住民心，再引進觀光」，務必強化防疫工作，讓民眾安全、安心，再配合中央政策盤點地方資源拚觀光。

盧秀燕表示，疫情仍未減緩，觀光產業恐進入冰凍期，面對這樣嚴峻趨勢，市府已代產業界先向中央發聲，為盡早提出因應策略，市府特地召集相關產業與相關局處共商對策。

盧秀燕指出，產業界所提出的需求已彙整呈報中央，並研擬對應策略，透過減低業者負擔、刺激短期觀光，降低觀光業損失，盡全力面面俱到。

流星花園事業有限公司經營者陸冠全、福爾摩沙酒店聯盟總顧問鄭生昌等人都建議市府，針對無薪假的相關方案、上半年聯合旅宿稽查、加強取締非法日租套房、觀光產業相關減稅優惠紓困方案等面向著力，降低旅宿業者負擔。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，針對於2年內無違反發展觀光條例、建管、消防、衛生等相關法規，且非被列為特定營業場所的業者，免實施現場稽查，減輕業者人力成本負擔，同時也鼓勵民眾檢舉違法的日租套房，加強取締違法日租套房。（編輯：戴光育）1090211

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