竹科宜蘭園區招商有成 保二警力進駐

內政部警政署保安警察第二總隊第三大隊第一中隊宜蘭小隊12日在宜蘭科學園區正式成立，由竹科管理局長王永壯（右3）、宜蘭縣長林姿妙（左3）等人揭牌。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 109年2月12日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）因應科技部新竹科學園區管理局宜蘭科學園區已有29家廠商進駐，內政部警政署保安警察第二總隊今天在當地成立宜蘭小隊，負責園區內治安。

內政部警政署保安警察第二總隊第三大隊第一中隊宜蘭小隊下午在宜蘭科學園區舉行揭牌典禮，由竹科管理局長王永壯、保二總隊總隊長劉章遠共同主持，宜蘭縣長林姿妙及多名各界貴賓也到場祝賀。

王永壯致詞表示，宜蘭科學園區截至今年1月，累計已有29家廠商投資，投資金額超過新台幣22億元，去年營業額達2.6億元，較民國107年同期大幅成長，表現亮眼。

他表示，因應宜蘭科學園區第一期標準廠房即將額滿，竹科管理局已於去年10月動土興建第二期標準廠房，預計民國110年完工，屆時將提供41單元廠房空間，以滿足廠商進駐需求。

此外，宜蘭科學園區也剛於1月重辦環評通過，除原有通訊知識服務、數位創意及研發產業外，再開放精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件材料系統產業等量產，將可加速招商、吸引更多優質公司進駐，園區發展指日可待。

林姿妙指出，感謝保二警力進駐宜蘭科學園區，也希望宜蘭縣警察局、消防局與進駐的保二警力合作，為進駐企業營造安全生產環境。

竹科管理局表示，宜蘭科學園區先前由縣府警察局進士派出所負責治安。為專責維護園區治安環境，經多年爭取，終獲行政院核定保二警力進駐，維護園區內的治安交通。（編輯：洪學廣）1090212