中市府協助小黃消毒 盧秀燕籲多搭合法計程車

台中市政府為協助計程車業者落實車輛消毒，17日起在文心拖吊保管場提供計程車輛消毒服務，市長盧秀燕（左3）到場視察執行情形。中央社記者郝雪卿攝 109年2月17日

（中央社記者郝雪卿台中17日電）武漢肺炎疫情發生以來，計程車生意受影響，台中市政府為協助計程車業者落實車輛消毒，今天起提供2處消毒點，市長盧秀燕說，希望讓民眾安心搭乘，也呼籲多搭合法計程車。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，國內首例死亡個案是一名白牌計程車司機，為加強計程車輛消毒工作，中市府今天起在文心拖吊保管場，明天起增加崇德拖吊保管場等地點，提供計程車輛消毒服務。

盧秀燕下午前往文心拖吊保管場視察計程車防疫消毒執行情形，她表示，台中合法計程車逾8000輛，市府先前已要求業者自主消毒防疫，但隨著疫情發展傳出死亡個案，台中市計程車無辜受牽連，生意非常慘，市民也頻頻詢問搭乘計程車是否安全。

台中市交通局長葉昭甫指出，市府協助計程車業者進行車輛消毒防疫，文心拖吊場今天起實施，崇德拖吊場明天起實施，這週從週一至週五，下週起則根據後續消毒計畫視情況調整。

葉昭甫也呼籲，民眾多搭乘合法計程車，並提供辨識白牌車的小撇步，包括黃色計程車及多元計程車的車牌都是「白底紅字」。

環保局今天也同步聯合交通局，前往台中烏日高鐵站協助計程車業者消毒車輛，市府表示，項目包含乘客上下車常使用的車門把手，還有右後方座位區域、後車廂行李廂等處，讓民眾安心搭乘。（編輯：洪學廣）1090217