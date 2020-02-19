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大同時尚系製布口罩套發放 民眾響應送布出力

最新更新：2020/02/19 17:41
因應武漢肺炎疫情，嘉義大同技術學院自製布口罩套，自19日起，一連3天免費提供民眾索取；多名在職進修的時尚系學生，近日都投入協助縫製布口罩套。（大同技術學院提供）中央社記者黃國芳傳真　109年2月19日
因應武漢肺炎疫情，嘉義大同技術學院自製布口罩套，自19日起，一連3天免費提供民眾索取；多名在職進修的時尚系學生，近日都投入協助縫製布口罩套。（大同技術學院提供）中央社記者黃國芳傳真　109年2月19日

（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）因應武漢肺炎疫情，嘉義大同技術學院自製布口罩套，自今天起，一連3天免費提供民眾索取。而1名林姓女子自願到校幫忙，還有1名婦人提供校方一批花布材料，令師生感動。

大同技術學院時尚造型設計系主任洪久惠指出，武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，防疫物資醫療級口罩一罩難求，時尚系發起製作布口罩套，預計製作1000個，將免費提供師生及鄰里居民索取，以延長醫療級口罩使用壽命。

洪久惠表示，校方今天開放民眾免費索取布口罩套，1人限領2份，原本僅發放200份，因民眾相當踴躍，決定加發2日，一樣每日200份。

洪久惠說，上午就有1名婦人提供校方一批質料不錯的花布，因婦人以前曾從事裁縫工作，留下一些布料，看到大同校方製作布口罩套的訊息，特地送給校方做好事。

洪久惠指出，還有1名開店的林姓女子，也是看到校方製作布口罩套的訊息，因她會使用縫紉機，今天特地到校加入裁縫布口罩套行列。

洪久惠表示，這項有意義的活動是由系上老師童麗旭發起，童麗旭與多名在職進修的學生，近日都在學校投入布口罩套的縫製，部分學生還帶著小孩子到校幫忙，一起為防疫貢獻心力。

大同技術學院校長吳柏萱指出，武漢肺炎疫情蔓延，人心惶惶，但台灣最美的風景是人，校方拋磚引玉的同時也看到美麗的風景。（編輯：謝雅竹）1090219

因應武漢肺炎疫情，嘉義大同技術學院自製布口罩套，19日起一連3天免費提供民眾索取；校方表示，有一名開店的林姓女子在獲知校方製作布口罩套的訊息後，因她會使用縫紉機，也特地到校加入裁縫行列。（大同技術學院提供）中央社記者黃國芳傳真　109年2月19日
因應武漢肺炎疫情，嘉義大同技術學院自製布口罩套，19日起一連3天免費提供民眾索取；校方表示，有一名開店的林姓女子在獲知校方製作布口罩套的訊息後，因她會使用縫紉機，也特地到校加入裁縫行列。（大同技術學院提供）中央社記者黃國芳傳真　109年2月19日

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