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開學倒數 中市分送國小以下學生每人2片口罩

最新更新：2020/02/20 15:58

（中央社記者趙麗妍台中20日電）武漢肺炎疫情延燒，各地中小學將在25日開學，為讓家長可安心開學，台中市政府將發送獲贈的兒童口罩給國小以下（含公、私幼）學生，每人可得到2片。

因應武漢肺炎防疫，台中市政府今天下午召開校長宣導說明會，市長盧秀燕致詞時表示，市府獲贈許多兒童口罩，將在開學時分送給國小以下（含公、私幼）學生，平均1人可獲得2片。另外，校園周邊消毒將在23日完成，市內高中以下學校，包含私立學校都會一併處理。

針對桃園市長鄭文燦認為，若一間學校有1例確診，就應該要全校停課，盧秀燕表示，不同縣市有不同主張，中央最新規定就是2例，中市防疫措施會跟中央一致，且台中市有許多跨區就讀的學生，這段期間會和中央配合，才不會亂。

此外，關於開學後，學生進入校園必須量體溫，教育局長楊振昇表示，家長可以先在家裡幫孩子量體溫，學校也會在校門口前分流人潮以額溫槍測量，若體溫超過37.5度，再以耳溫槍測量，體溫若超過38度，就通知家長帶孩子去看醫師。

教育局日前也普查台中市境內學校存有可用的額溫槍數量，加上市府購買、中央配購的額溫槍，24日會整理好物資分發給各校，平均10個班級可使用1支額溫槍。

楊振昇指出，針對學校若必須停課，也擬定了配套措施，老師會將上課教材上傳網路，讓學生可在家中上課。（編輯：洪學廣）1090220

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