公所志工組口罩套生產線 支應自身防疫需求

花蓮縣吉安鄉公所志工團隊為因應持續延燒的武漢肺炎疫情，特別組成生產線，利用工藝品剩餘布料製作布口罩套，提供所內人員使用，鄉長游淑貞（左3）21日也加入趕工行列。（吉安鄉公所提供）中央社記者張祈花蓮傳真 109年2月21日

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）防疫武漢肺炎，花蓮吉安鄉公所志工團隊組成口罩套生產線，利用濃厚客家風情的工藝品剩餘布料，為面對洽公民眾的所內人員製作口罩套，延長配給口罩使用壽命。

吉安鄉為花蓮人數第二多的鄉鎮，因應武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，進入所內人員皆須量額溫、酒精消毒，也要求直接面對洽公民眾的臨櫃人員、服務志工及村幹事等工作人員戴口罩。

配合口罩實名制一週2片，吉安鄉公所也動用儲備防疫戰備口罩提供給工作人員使用，預計數量即將用罄，為延長現有口罩使用時間，吉安鄉長游淑貞指示相關單位趕工製作「口罩套」應急。

客家事務所、文化及觀光發展所數十名志工們組成「防疫口罩套製作生產線」，今天起在吉安好客藝術村趕工，游淑貞也到場加入行列，預計提供近百名一線人員，一人兩片配額。

游淑貞說，一線人員直接面對洽公民眾或有居家訪視工作，口罩需求量大，志工們利用民眾提供布料、工藝品剩餘物料再利用，變身為濃厚客家味的防疫小物。

除了為所內人員趕工製作外，防疫口罩套製作生產線也開放民眾學習製作，即日起至2月29日，每週二至週日上午10時由志工們教學，採現場報名每天限量15名，民眾可自備布料前往學習。（編輯：孫承武）1090221