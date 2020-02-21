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300年來首度東巡 北港朝天宮媽祖將遶境花蓮

最新更新：2020/02/21 20:30

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮縣政府今天宣布，雲林北港朝天宮媽祖29日將東巡花蓮，是300年來首度舉辦，與吉安聖南宮媽祖「雙媽」合體，遶境吉安鄉、花蓮市區，縣府也準備限量平安米，讓信眾「呷平安」。

縣府表示，北港朝天宮迎媽祖遶境活動是台灣重要民間信仰慶典，自清代盛行迄今，陣頭儀仗包含報馬仔、哨角震威團及轎班會等，都身著清代服飾，獨具一格。

花蓮縣政府民政處長江東城表示，活動自29日上午9時30分起，在吉安鄉紅瓦厝甕仔雞停車場接駕北港媽，上午遶境吉安鄉，下午2時30分在花蓮市陽光電城舉行「雙媽」起駕團拜，接續下午市區遶境。

預計29日上午10時遶境吉安鄉，途經中山路、慶豐街，駐駕慶天宮、慶豐城隍廟；下午2時30分於花蓮市六期重劃區出發，行經和平路、林森路、中山路、中華路、中正路、海岸路、南海四街等，終點駐駕聖南宮。

江東成說，歡迎家戶在遶境路線設置香案祈求風調雨順，也歡迎民眾來鑽轎底求平安，縣府預估參加人數逾2000人，沿線規劃交通管制措施、配置巡守隊及機動人員引導隊伍行進，呼籲信徒配合。

縣府提醒，目前是防疫期間，雖遶境地點、活動為開放空間，仍須做好自主健康管理，也正與聖南宮研議相關防疫措施，讓來自全國各地媽祖信徒都能出入平安。（編輯：陳俊碩）1090221

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