新竹縣竹東鎮長補選 投開票所設防疫檢測站

（中央社記者魯鋼駿新竹縣22日電）新竹縣竹東鎮長補選今天舉行，由於適逢防疫期間，竹東鎮77個投開票所外均設立簡易防疫站，為選民量體溫，中選會主委李進勇呼籲有發燒症狀的選民應戴口罩，投票後儘速就醫。

新竹縣政府發新聞稿表示，中選會主委李進勇和兼任新竹縣選委會主委的新竹縣長楊文科，上午到竹東鎮自強國中投開票所視察投開票情形，為選務人員加油打氣，期許補選作業圓滿完成。

楊文科於新聞稿中表示，投票是實踐民主政治最好的方式，竹東鎮77個投開票所皆設有檢疫站，幫選民們量體溫，落實防疫措施，請竹東鎮民們放心出門投票。

李進勇於稿中表示，本次竹東鎮長補選的公民數有7萬多人，參與的選務人員超過800人，規模不小，因武漢肺炎影響，補選也需徹底落實防疫。

李進勇指出，所有選務工作人員都提前接受檢查，確認是否有發燒或身體不適等情形，並在處理選務期間全程配戴口罩，77個投開票所皆設立簡易防疫站，讓防疫工作滴水不漏，盼此次補選能夠順利完成。（編輯：張銘坤）1090222