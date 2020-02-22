金門強化防疫 尚義機場體溫監測上路

金門尚義機場22日起實施紅外線監測儀體溫監測，縣長楊鎮浯（右）中午率相關單位視察首日實施的機場入境防疫整備情形，希望加強防疫強度，阻絕疫情於境外。中央社記者黃慧敏攝 109年2月22日

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）今天起，抵達金門尚義機場旅客都必須體溫監測，入境處並設有「居家檢疫報到站」；金門縣長楊鎮浯視察表示，這些主動作為就是要加強金門地區的防疫強度，阻絕疫情於境外。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）蔓延，金門縣政府昨天發布公告，自今天起航空器抵達金門尚義機場的旅客，都應配合接受紅外線監測儀體溫監測。楊鎮浯中午在衛生局、警察局、民政處及消防局主管陪同下，視察實施首日的機場入境防疫整備情形，以及各單位協作配合情形。

楊鎮浯表示，縣府展現抵抗疫情的決心，因此他特別指示縣府團隊主動在機場架設紅外線監測儀，執行入境旅客體溫監測，並設置「居家檢疫報到站」；這些主動作為，就是要加強金門地區的防疫強度、讓防疫工作更嚴密。

縣府表示，自今天起旅客體溫超過紅外線監測儀發出警示時，由防疫人員進行複測，經兩次複測耳溫都高於攝氏38度或額溫都高於37.5度，一律留置在體溫監測站，等待救護車送衛生福利部金門醫院就診。旅客都十分配合。

衛生局副局長李金治表示，這套紅外線監測儀是在SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間購買，功能仍十分良好。工作人員手持熱水瓶測試，儀器果真示警。

此外，縣府也協請航空公司在入境金門前向旅客廣播，凡持有居家檢疫通知書者，都必須到「居家檢疫報到站」登記，核對居住地、電話，縣府就會立即通知里長、村里幹事啟動健康關懷，居家檢疫者返家後，限制外出直到檢疫解除。

楊鎮浯說，由縣府主動派人到機場第一線，把持有居家檢疫通知書的旅客列管追蹤，不需等到中央2、3天後通知，可以防止出現空窗，就是要升級金門地區防疫層級、讓防疫工作更嚴密。

楊鎮浯並表示，10日小三通暫停以來，有10多名居家檢疫者，縣府確實追蹤每一人，再透過機場體溫量測和居家檢疫櫃台的設立，防疫已做得非常完備。

縣府呼籲旅客應配合檢疫措施，如果拒絕、規避或妨礙監測，將依傳染病防治法處新台幣3000元到1萬5000元罰鍰。（編輯：謝雅竹）1090222

2019新型冠狀病毒疫情蔓延，金門縣政府公告22日起抵達金門尚義機場旅客都須配合進行體溫監測，入境處也設置「居家檢疫報到站」，強化防疫強度。縣長楊鎮浯（後右）中午率相關單位視察首日實施的機場入境防疫整備情形。中央社記者黃慧敏攝 109年2月22日