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中市府攜手國旅協會推安心旅遊 突圍疫情拚觀光

最新更新：2020/02/23 12:56
面對武漢肺炎疫情的衝擊，台中市政府結合台灣旅行業、國民旅遊發展協會共推「安心旅遊」，鼓勵大家疫期安心出遊，優惠又安全，共同振興地方觀光產業。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　109年2月23日
面對武漢肺炎疫情的衝擊，台中市政府結合台灣旅行業、國民旅遊發展協會共推「安心旅遊」，鼓勵大家疫期安心出遊，優惠又安全，共同振興地方觀光產業。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　109年2月23日

（中央社記者郝雪卿台中23日電）武漢肺炎疫情重創觀光產業，台中市政府今天表示，結合台灣旅行業、國民旅遊發展協會共推「安心旅遊」，面對武漢肺炎疫情的衝擊，盼能為台中市觀光業注入強心劑。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，此波疫情危機正是觀光產業轉型契機，為了能夠在疫情趨緩後快速復甦，並迎接國旅與國際觀光榮景，呼籲官產共同努力提升國民旅遊服務品質、優化旅遊環境整備工作、整合觀光產業鏈資源、增進景點回流與再訪體驗等工作。

國旅協會表示，國旅行程嚴格執行防疫SOP，包括繳交旅客健康狀況聲明、量測額溫、噴消毒酒精、配戴口罩、做好車內消毒等，讓大家能夠安心出遊。後續台灣國旅協會將與產業故事館發展協會、台中市政府持續擴大合作，推出一系列價格超殺的優質行程，鼓勵大家疫期安心出遊，優惠又安全，共同振興地方觀光產業與經濟。

林筱淇表示，台灣國民旅遊一年近2億旅次，根據國旅協會統計，全台從事國民旅遊服務或相關服務的旅行社超過2000家，年貢獻超過4000億元觀光產值，國旅市場相較境外客源穩定，沒有文化隔閡且服務便利，不論是地方鄰里長旅行、公司員工旅遊、學生旅行團、自由行，潛力商機無窮，也是此波衝擊中相對穩固的基本盤。

國民旅遊發展協會理事長賴俊傑表示，對於台灣防疫措施深具信心，面對武漢肺炎對觀光旅遊的衝擊，國旅協會將責無旁貸扮演好振興台灣觀光的火車頭角色，積極與市府合作，推動國旅深度區域旅遊，期望與台中產業體驗結合，轉動台灣國旅市場輪軸，振興台中國民旅遊市場。（編輯：黃世雅）1090223

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