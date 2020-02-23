更多編輯台推薦新聞：
影片／決勝盤連拿8分 謝淑薇杜拜網賽女雙2連霸
運動

影片／決勝盤連拿8分 謝淑薇杜拜網賽女雙2連霸

一週大事／武漢肺炎韓國確診暴增、土敘邊界90萬人流離失所
生活

一週大事／武漢肺炎韓國確診暴增、土敘邊界90萬人流離失所

玉里天主堂回收場火災 法籍神父劉一峰忍淚復原
地方

玉里天主堂回收場火災 法籍神父劉一峰忍淚復原

六人行25週年特別節目 原班人馬將夢幻團聚
娛樂

六人行25週年特別節目 原班人馬將夢幻團聚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹市啟動居家關懷中心 提供防疫物品送餐等服務

最新更新：2020/02/23 15:26
因應武漢肺炎疫情，新竹市長林智堅（右）23日舉行跨局處會議，宣布成立「居家關懷中心」，為居家檢疫與隔離者提供相關服務。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　109年2月23日
因應武漢肺炎疫情，新竹市長林智堅（右）23日舉行跨局處會議，宣布成立「居家關懷中心」，為居家檢疫與隔離者提供相關服務。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　109年2月23日

（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）因應武漢肺炎疫情，新竹市政府今天成立居家關懷中心，為居家檢疫與隔離者，提供防疫物品、送餐、通訊診療、心理諮商等服務，陪伴民眾度過檢疫期。

新竹市長林智堅今天舉行跨局處會議，宣布成立「居家關懷中心」，責成副市長沈慧虹擔任召集人，由衛生局、社會處、警察局、民政處、環保局、消防局等組成，全面照顧居家檢疫與隔離者。

林智堅會中表示，防疫期間應照顧居家檢疫者與隔離者的生活需求，即日起若居家檢疫者與隔離者有送餐需求，市府將協助專人送餐。

林智堅說，此外，明天將針對居家檢疫者發放「居家關懷包」，提供口罩、體溫計、消毒液、垃圾袋等用品，並提供泡麵、零食，還有心理諮商專線與線上影音平台帳號，陪伴市民安心度過14天檢疫與隔離期。

市府表示，「居家關懷中心」由跨局處組成分工，提供居家檢疫者防疫物品、專人送餐、垃圾清運、通訊診療、心理諮商、線上影音平台、居家關懷包等7大服務。（編輯：李錫璋）1090223

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報