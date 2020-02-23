竹市啟動居家關懷中心 提供防疫物品送餐等服務

（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）因應武漢肺炎疫情，新竹市政府今天成立居家關懷中心，為居家檢疫與隔離者，提供防疫物品、送餐、通訊診療、心理諮商等服務，陪伴民眾度過檢疫期。

新竹市長林智堅今天舉行跨局處會議，宣布成立「居家關懷中心」，責成副市長沈慧虹擔任召集人，由衛生局、社會處、警察局、民政處、環保局、消防局等組成，全面照顧居家檢疫與隔離者。

林智堅會中表示，防疫期間應照顧居家檢疫者與隔離者的生活需求，即日起若居家檢疫者與隔離者有送餐需求，市府將協助專人送餐。

林智堅說，此外，明天將針對居家檢疫者發放「居家關懷包」，提供口罩、體溫計、消毒液、垃圾袋等用品，並提供泡麵、零食，還有心理諮商專線與線上影音平台帳號，陪伴市民安心度過14天檢疫與隔離期。

市府表示，「居家關懷中心」由跨局處組成分工，提供居家檢疫者防疫物品、專人送餐、垃圾清運、通訊診療、心理諮商、線上影音平台、居家關懷包等7大服務。（編輯：李錫璋）1090223