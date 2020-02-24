武漢肺炎基隆零確診 林右昌：繼續努力防疫

（中央社記者王朝鈺基隆市24日電）中央流行疫情指揮中心公布28例武漢肺炎病例地理分布，大台北地區僅基隆市沒有確診個案，基隆市長林右昌今天說，市府會繼續努力防疫，請市民安心。

根據衛生福利部疾病管制署網站顯示，28例確診病例數中，台北市7例、新北市5例、桃園市1例，北北基桃生活圈僅基隆市沒有確診個案。

林右昌上午前往明德國中視察校園防疫工作，接受媒體聯訪指出，基隆沒有確診個案當然是好事，市府團隊每天緊盯疫情發展，所有居家隔離和居家檢疫人員每天都要回報狀況，如果發現疑似案例，市府也依中央指令處置，市府會繼續努力，請市民安心。

對於中央公布28例確診個案所在縣市是否妥當，林右昌表示，尊重醫療專業，更重要在防疫工作上中央和地方政府是一體，中央流行疫情指揮中心是這次疫情的最高指揮中心，雖然他是地方首長，但會聽從中央整體領導和指揮，如此才能做好防疫工作。

林右昌指出，中央流行疫情指揮中心一定有他們的考量，基本上「我覺得中央做的處置到目前為止都非常適當」。

至於明天中小學開學，林右昌說，中央對於戴口罩正確時機其實有很清楚指引，若有上呼吸道症狀、咳嗽或因為其他疾病需要戴口罩，建議還是把口罩戴著，健康孩童不一定要戴口罩。（編輯：唐聲揚）1090224