清華北榮合作硼中子捕獲治癌 重拾癌患生機

（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）國立清華大學利用原子爐改建為適用硼中子捕獲治療的醫療用途後，與台北榮總密切合作，已成功治癒超過百位病患，令復發且難以手術的癌症病患重拾生機。

清華大學今天發新聞稿，清華大學擁有研究用原子爐，自改建為適用硼中子捕獲治療的醫療用途後，與台北榮總密切合作，已成為全球以此療法治療腦癌與頭頸癌的頂尖機構。

將硼中子捕獲治療推進臨床實驗的清華大學核子工程與科學教授周鳳英於稿中表示，硼中子捕獲治療是一種標靶輻射治療。

與清華硼中子捕獲治療中心密切合作的台北榮總腫瘤醫學部放射治療科醫師陳一瑋於稿中解釋，硼藥物中含有必需胺基酸等營養素，而癌細胞異常增生需要更多的營養素，因此會與正常細胞競相吸收硼藥，就像搶吃「炸藥」，等到癌細胞吃飽炸藥，再用中子束照射「引爆」殺死癌細胞。

清華表示，一名西班牙女子4年前發現複視症狀，經電腦斷層檢查才發現腦中有低度神經膠質瘤，且在腦幹深處不易開刀切除的部位，接受過2次開顱手術及伽瑪刀放射治療，又再度復發，且發現轉為惡性，因此向北榮醫師陳一瑋及清華大學求助。

清華指出，這名西班牙女子1個月前首次照射硼中子捕獲治療，已將她腦幹深處的膠質細胞瘤由原來的3.51公分縮小為1.06公分；日前已進行第二次照射，家人期盼此次能消除癌細胞。

清華大學原子科學院長兼硼中子捕獲治療中心主任李敏表示，自2010年起，與北榮多位醫師合作，包括臨床實驗及屬於恩慈療法的緊急醫療在內，已治療超過120位頭頸癌及腦癌病患。

清華表示，清華與桃園市政府合作，將在桃園航空城園區建立清華大學附屬醫院，而硼中子捕獲治療將是重點項目，除可嘉惠國內病患，也將發展國際醫療，接受海外自費病患。（編輯：張銘坤）1090228