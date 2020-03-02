防疫 小巨蛋3月延期取消3商演活動

（中央社記者梁珮綺台北2日電）台北市副市長黃珊珊今天說，除大提琴演奏家馬友友音樂會仍在協調檔期，小巨蛋3月的大型商演全數延期或取消，4月待討論，而台北市大型活動盡量朝向停辦或取消、延期方向辦理。

台北捷運公司表示，小巨蛋3月共延期或取消3檔商演活動，分別為歌手光良「今晚我不孤獨」巡迴演唱會、美國知名搖滾樂團GREEN DAY（年輕歲月）「2020台北演唱會」及2020舞王世界公開賽，以因應武漢肺炎疫情防疫。

黃珊珊下午主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第15次應變會議，並接受媒體聯訪。

黃珊珊說，原訂3月底舉行馬友友演奏會「馬友友全球巴哈計畫在台北」，目前仍在協商延後檔期時間，另外2場108學年度高中籃球甲級聯賽總決賽屬於公益檔期，每場不到百人，將繼續辦理。

她說，若馬友友的音樂會也延期，小巨蛋3月份的大型商演就是全部延期或取消，4月部分待討論。而台北市大型活動盡量朝向停辦或取消、延期方向辦理，若有辦理必要，則要提出計畫由觀傳局、衛生局評估適不適合。

由於台北市政府市政大樓今天起進行門禁管制，進入洽公民眾都必須量體溫，黃珊珊說，府外所有單位包括區公所在內，也比照市政大樓進行門禁管制。

另外，外界質疑台北市推防疫旅館卻不公開地點，先前卻主打「公開透明」，要求中央公布搭乘包機回台的武漢台商隔離所在。

對此，黃珊珊說，防疫旅館是因應中央要求地方政府提出「居家檢疫、居家隔離關懷服務中心計畫」所設置，提供居無處所的居家檢疫者一個場所安置，強調北市僅給防疫旅館協助，並進行居家檢疫者和旅館的媒合。

她表示，旅館屬於商業行為，「基於這樣關係，不是徵用對象，目前為止尊重意願」。（編輯：李亨山）1090302