處理兒虐事件 黃偉哲：官員效率列年終考核

（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市長黃偉哲今天在市政會議中表示，市府處理兒虐事件除了事前預防與事後嚇阻，處理上也要公開、明快。主政的社會局不能推託，必要時須列入年終考核依據。

台南市一家私立托嬰中心最近傳出有4名工作人員照顧幼童不當，遭市府勒令停業1年並裁罰新台幣24萬元。4名涉案人員依情節不同，分別開罰6萬元至12萬元不等。黃偉哲上午在市政會議中，重申市府杜絕兒虐事件的決心。

黃偉哲表示，保護兒童安全，必須明快處理，不怕憂讒畏譏，只要是好的做法就大膽提出來；有關兒虐事件，除了事前預防與事後嚇阻，民眾也相當關心事件處理速度，他要求社會局務必提高警覺，即便是匿名檢舉，也要嚴肅處理，唯有公開與明快，才能展現政府落實政策的決心。

他說，除了追究托育機構的管理外，市府主政的社會局也不能推託，必須負起責任，掌握解決問題的時效，必要時列入年終考核依據。

台南市政府社會局長陳榮枝表示，面對任何兒少被不當對待，絕對追究到底，並在合於法律規定下，以最快的速度裁罰，確保兒少權益。

陳榮枝指出，市府除定期及不定期稽查托育機構外，並增列標準作業流程，對事證明確的不當照顧案件立即依「兒童及少年褔利與權益保障法」開罰、停辦或廢止設立許可，調查時間從30天縮短為4天。一般保護案件通報後立即展開調查，依程序召開裁罰會議，必要時召開臨時會議，在最短時間內完成案件處理。（編輯：卞金峰）1090303