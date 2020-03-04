圍堵防疫破口 新北國際佛誕文化節取消

（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市道教、佛教、基督教等宗教團體代表，今天在市府發表防疫共同聲明。中國佛教會理事長淨耀法師表示，今年停辦國際佛誕文化節。板橋福音堂也取消千人集會活動，攜手防疫。

新北市各宗教團體代表，因應武漢肺炎疫情升溫，今天中午在市府簽署防疫6大共同聲明，支持市府防疫政策、宗教場域清潔消毒、避免人潮群聚活動、精簡宗教祈福儀式、做好自主健康管理、響應宗教線上祈福。

板橋福音堂主任牧師張復民表示，在各項聚會宣導教友戴口罩、清潔手部、量額溫，並暫緩小組聚會、主日愛筵共食等活動，原訂舉行兩天一夜的1200人大型活動也取消。

中國佛教會理事長淨耀法師表示，今年將停辦「國際佛誕文化節」，於年底與「藥師佛文化節」一起舉行，為信眾祈福及為疫情消災。他呼籲宗教團體支持市府防疫政策。

板橋埔墘福德宮主任委員廖榮清表示，除取消進香活動也發揮宗教團體大愛精神，捐出新台幣100萬元給新北市府防疫基金。

新北市道教會理事長謝榮壽說，持續向所屬2700個團體會員與1萬8000個人會員宣導防疫注意事項，建議會員評估暫緩辦理大型群聚活動。

市長侯友宜致詞時，呼籲並苦口婆心拜託宮廟一定不要辦大型群聚活動，增加感染風險，若有宗教團體執意要舉辦，他將極力勸阻任何妨礙防疫的活動，因市府己經不辦大型活動作為表率。

市府民政局表示，不少寺廟採取網路直播祈福，與線上修持。三峽台北紫微天后宮、金山金包里慈護宮、土城承天禪寺、拱北殿、淡水福佑宮、中和廣濟宮、福和宮、板橋接雲寺、永和保福宮與萬里野柳保安宮，也暫緩或取消神明遶境、朝山活動。（編輯：方沛清）1090304