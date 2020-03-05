屏東拚100%綠電城市 嚴重地層下陷區光電動工

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）屏東縣政府力拚台灣第1個全球100%綠電城市，「嚴重地層下陷區太陽光電專案計畫」今天在林邊鄉動工，第1階段建置容量可達99MW，預估每年可提供屏東2.9萬戶用電量。

縣府與專業輔導業者寶晶能源公司今天在林邊鄉舉行太陽光電案場動工典禮，縣府表示，今天動工的光電區第1階段太陽光電建置容量可達99MW，預估每年發電量可達1.6億度，約等於可提供屏東縣2.9萬戶用電量；相當於減少8.6萬公噸二氧化碳排放量減碳效益。

縣府民國105年加入地方環境行動國際委員會（Local Governments for Sustainability 簡稱ICLEI），成為全台第1個以100%綠電城市為縣政發展目標的縣市，縣長潘孟安表示，現階段將會優先以提供滿足屏東縣28.8萬戶民生需求的綠電作為縣府推動綠能政策重要策略之一。

潘孟安表示，嚴重地層下陷區光電計畫選定目前東港、林邊、佳冬、枋寮4鄉鎮中不適宜農業耕種、需要休耕涵養地下水的土地，為避免饋線不足問題，由業者、縣府、台電與地主4方協力採專案方式設置太陽光電，呼應還沒有參與98年養水種電農民的期待，並兼顧國土復育及活化地方產業等效益。

縣府表示，這個計畫區域有別於其他縣市單一土地權屬案場建置，由縣府籌組專家委員會，評選相對具開發能力業者，計畫區域多為私人土地，由業者親自向地主承租土地建立關係，縣府則是站在推廣與監督的第3方角色。

縣府指出，「嚴重地層下陷區光電計畫」為全國第1例，在沒有先例可循情形下，從既有各項資源盤點、整合，籌備過程中就需與至少800名以上地主溝通，108年初公告，相對其他業者開發單一土地權屬案場更為艱辛且漫長。

縣府表示，今年陸陸續續將會有其他案場動工，將會是這個計畫逐步收成的一年，也會讓民眾看到縣府推動綠能的決心與成效。（編輯：黃世雅）1090305