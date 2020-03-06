武漢肺炎衝擊人潮減少 泰安櫻花賞花倒數

（中央社記者趙麗妍台中6日電）武漢肺炎疫情影響，台中泰安派出所旁的櫻花賞花人潮今年減少，隨天氣回暖，櫻花逐漸凋落，賞花期倒數10天；中社觀光花市自覓紓困配套，展出會變色的鬱金香，盼衝破疫情困境。

台中市后里區泰安派出所、泰安國小旁種植近300棵櫻花樹，有吉野櫻及八重櫻，每逢開花時節，豔紅的櫻花搭配派出所日式建築相當美麗，年年吸引許多民眾前往賞花，泰安派出所員警指出，今年因受武漢肺炎疫情衝擊，賞花人潮少了許多。

近日天氣逐漸回暖，櫻花陸續凋落，泰安里長江慶南預估花期還有10天。許多民眾把握機會前往賞花，情侶、朋友在櫻花樹下合照，還有小妹妹特地換上和服，在櫻花樹下合照，充滿濃濃異國風情。

有業者自覓紓困配套，位於后里區的中社觀光花社屬於戶外活動空間，目前在歐式花園中展出多種鬱金香，不用出國也能像置身異國空間，但受武漢疫情影響，前往賞花的民眾也少了許多，業者特別推出會變色的鬱金香，希望吸引民眾賞花。

花市經理陳月香表示，除了奇特的冰淇淋鬱金香，今天推出會變色的鬱金香，「白日夢」在花苞時呈現黃色，慢慢開花後轉變為橘色，花瓣呈現蕾絲形狀的「克斯賓」則會由淺粉變成桃紅，另還有花型像焰火的鬱金香，展出多種奇特鬱金香。（編輯：黃世雅）1090306