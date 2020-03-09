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南鐵地下化強拆暫緩 自救會盼良性溝通

最新更新：2020/03/09 18:01

（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市區鐵路地下化計畫原定於明天強制拆除東區前鋒路1號建物，因相關行政訴訟預定於4月8日宣判，交通部鐵道局今天宣布暫緩拆除。自救會則期待與政府有直接良性溝通機會。

交通部鐵道局發布的聲明中指出，台南市區鐵路地下化計畫所需用地，於民國108年1月完成徵收補償法定程序，共有340戶需拆遷。台南市政府於108年2月18日發函通知，經鐵道局1年多來持續誠意溝通，且台南市政府配合提供拆遷戶專案照顧住宅，但至109年2月27日為止，仍有9戶拒絕點交。

交通部鐵道局指出，因整體計畫期程已延宕1年以上，有負於大多數台南市民對鐵路地下化的託付，執行強制拆除作業為勢在必行。原定明天強制拆除的建物為東區前鋒路1號，位於鐵路地下化關鍵性工程位置，也影響交通維持計畫的執行。

交通部鐵道局指出，因部分拆遷戶不滿用地路權範圍及施工方式調整變動，對內政部提起都市計畫事件行政訴訟案，由高雄高等行政法院受理承審，預定於4月8日宣判。鐵道局考量強制執行雖於法有據，但為盡量消弭民眾質疑，更確認依法行政正當性，決定暫緩明天的強拆，待4月8日後再擇期執行。

對此，反南鐵東移全線自救聯合會發表聲明指出，自救會認為緩拆是政府對南鐵東移案的善意。感謝總統蔡英文的政府懸崖勒馬，沒有做出比大埔強拆更惡劣的暴行，也期待和政府有直接良性溝通的機會。

自救會指出，南鐵抗爭並不反對鐵路地下化，反對的是東移浮濫徵收。希望政府能夠回歸「政府原軌借地案」，早日完成台南鐵路地下化，共創城市發展與民主人權的雙贏。（編輯：黃世雅）1090309

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