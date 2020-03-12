大型活動迎日環食 嘉市設紅外線體溫感測器防疫

（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）今年夏至（6月21日）下午在嘉義市可看到特殊天象日環食，市府將舉辦大型觀日活動，現場會設置紅外線體溫感測器，量測民眾體溫，如有異常，移入隔離區，進行後續處置。

嘉義市教育處長林立生今天表示，6月21日下午2時49分至下午5時25分，在嘉義可以看到特殊天象日環食，因環食帶中心線通過嘉義市上空，是台灣最佳觀測地點。民眾錯過今年夏至的日環食，恐怕要200年後才會在台灣再次看得到日環食。

林立生指出，嘉義市規劃夏至當天在北香湖公園舉辦大型觀日活動，不過，顧及武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情，採取前1天辦理序幕及觀星教育活動，希望以人潮分流措施，降低人潮接觸機會。

林立生說，因應北香湖公園於夏至當天湧入大批人潮，將設置紅外線體溫感測器，量測現場民眾體溫，若有異常，將移入隔離區，由專業醫護人員進行後續處置。現場會安排專人每3小時消毒1次民眾經常接觸的地方，市府提出相關應變措施，以防範疫情。

另外，嘉義市將於14日在北香湖公園舉辦「諸羅春分天文日」活動，這項活動今年邁向第7年，目前是南台灣最具規模的戶外天文展示活動，並為即將到來的夏至日環食活動進行暖身。

林立生表示，這項活動雖然是在戶外舉辦，但防疫期間仍要高規格看待，民眾需從入口處進入，並配合量測體溫、雙手酒精消毒，若發現有發燒的民眾，則會禁止入場。（編輯：卞金峰）1090312