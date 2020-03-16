為橋科增添緩衝帶 地方催生有機生態園區

（中央社記者陳朝福高雄16日電）規畫設置的高雄橋頭科學園區啟動環評，地方人士今天也催生「滾水生態農業地質園區」，具環境教育、緩衝帶和園藝治療照護等多功能，盼成為橋科特有的無煙囪產業區。

由「滾水生態農業生產合作社籌備處」主辦的生態農業地質園區催生茶會，邀集親民黨高雄市議員吳益政、時代力量高雄市議員黃捷等人參加，盼規畫的地質園區能成為農工共存共榮科學園區的新典範。

吳益政表示，科學園區開發的環境保護必須要有配套措施，有機農場的存在就是循環經濟最好的示範，更具有安全的指標性意義，科學園區和有機農場可以同時存在。

他說，橋科規畫占地260公頃，綠地約78公頃，足以容納有機專區、滯洪池和泥火山地質公園。如果有機園區可以跟科學園區共存，是工業可以和農業共存的最佳案例，也是向世人展示工業是可以跟人類共存，「滾水生態農業地質園區」就是一個很好的進化契機。

黃捷也說，肯定行政院加大投資高雄的用心，但也呼籲行政院修改計畫內容，思考如何讓有機農業區與橋科共存，兩者不一定壁壘分明。如果納入並成功轉型成國內第一個兼顧生態、農業、科技發展的循環經濟示範園區，不僅會替橋科加分，也為未來的科技轉型打下重要的實踐基礎。

「滾水生態農業生產合作社籌備處」發言人楊登旭表示，只要對有機驗證制度有概念，就知道有機農場年年都要驗證，檢驗農場的土壤、水和農作物的農藥殘留和重金屬濃度，一旦超標就會取消有機資格和被重罰。

楊登旭指出，設置有機專區不但是科學園區與城市住民的緩衝帶，更為政府提供這40年來告訴人民科學園區低污染說法的鐵證。（編輯：黃世雅）1090316