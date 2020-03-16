護理師轉職咖啡店 4D拉花向陳時中致敬

（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）由護理師轉行在屏東潮州經營咖啡店的曾筱喬，近日在武漢肺炎疫情中，有感衛生福利部長陳時中體恤護理人員的辛苦和付出，用她獨門的4D拉花雕出陳時中人像，向陳時中致敬。

現實中的記者會場景，陳時中與其他官員是坐鎮「中央流行疫情指揮中心」；咖啡杯上的「陳時中」，則是手握麥克風，溫和堅毅，卻略顯疲憊。拉花上還有提醒民眾「戴口罩、勤洗手、量體溫」的防疫標語。

曾筱喬說，她失敗了3、4次，每次都覺得陳時中的神情不夠累，重新再做。

做一個4D拉花約要4小時，曾筱喬在這波武漢肺炎疫情（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）中，看到陳時中對護理人員的喊話，非常有感。她認為陳時中部長真的有看到護理人員的辛苦和付出，很少人能知道護理人員的辛苦。

曾筱喬表示，護理人員常常熬夜、作息不正常，經常忙到1杯珍珠奶茶撐1天，因為整天沒吃飯，血糖降低時會頭暈、手發抖，珍珠奶茶可以補充熱量。她說，曾經早上帶著便當去上班，傍晚下班時，便當還沒吃。

曾筱喬說，台灣在這一波武漢肺炎疫情中超前佈署，讓各國豎起大姆指，醫護人員功不可沒，她雖然已轉換跑道，但仍與大家在一起，為前線的醫護人員加油，也向陳時中部長致敬。

曾筱喬還特調一款象徵護理人員堅毅精神的「南丁格爾精神」飲品，底層布蕾、中層珍珠、上層咖啡牛奶，為護理人員打氣。

曾筱喬說，她擔任護理師3年多，大多在加護病房，因為接觸的都是生死拔河的人生黑暗面，於是轉換跑道，剛開始從事業務工作，後來加盟咖啡連鎖店，並學習3D拉花，後來自創4D拉花。

她表示，3D拉花用的是牛奶打成的奶泡雕成3面，而4D則是鮮奶加奶油打發，雕成360度的人或物，常溫下約維持20至30分鐘，維持的時間比3D久一點，在冷藏庫裡約可維持1週。

曾筱喬在咖啡的立體拉花上展現成就，曾在金爵獎國際調酒大賽中的咖啡立體雕花及國際青年創意美學競賽中飲品雕花項目中奪冠，常應邀當講師、比賽評審。

曾筱喬說，「阿中部長」的4D拉花人像她會放在冷藏櫃裡，如果有人到店裡要跟「阿中部長」合照，她會拿出來，她也向「阿中部長」喊話「要多多休息，不要太累了」。

曾筱喬說，為了替醫護人員打氣，即日起到19日，憑證可以免費享受滴漏式咖啡。（編輯：屈享平）1090316