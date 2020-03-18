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千億資金投入抗疫 主計長估經濟成長率可保2
首頁 / 地方

因應武漢肺炎衝擊 台東縣府提10項紓困方案

最新更新：2020/03/18 13:35

（中央社記者盧太城台東縣18日電）因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）衝擊，台東縣政府提出10項紓困方案，包括耕地租金減徵、農特產品行銷推廣以及原住民經濟產業輔導。

台東縣議會第19屆第7屆臨時會今天邀請台東縣政府對武漢肺炎提出因應措施，台東縣政府國際發展及計畫處長余明勳在會中提出「台東縣政府因應武漢肺炎疫情紓困10方案」報告。

台東縣政府的10項紓困方案，包括：特殊境遇家庭生活扶助、非自願失業勞工生活困難補助、農特產品行銷推廣、原住民經濟產業輔導、鐵花新聚落人行道攤商場地使用費減收、鐵花新聚落魅力商店群及飛行啟蒙基地租金減免、縣有耕地租金減徵2成、主動輔導減輕稅負和延期分期緩繳、疫情不便出門閱讀照樣無礙、協助觀光業者撰寫企畫書爭取培訓經費。

余明勳表示，在特殊境遇家庭緊急生活扶助方面，如家庭主要經濟負擔者若因武漢肺炎確診，且病情嚴重經醫院判定無力工作3個月以上，導致經濟陷入困難，無力扶養家中子女的情況時，紓困經費新台幣20萬元。

有關非自願性失業勞工生活困難補助方面，編列紓困經費380.8萬元；農產品行銷和原住民經濟產業輔導各編列100萬元。

縣有耕地租金減徵2成部分，受益面積375筆、104.45公頃。房屋稅預估減徵約950萬元，娛樂稅預估減徵約200萬元。遊覽車客運業及小客車租賃業者使用的牌照稅額估約6400萬元至7000萬元，至於減徵成數尚未核定。（編輯：陳俊碩）1090318

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