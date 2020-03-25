防堵疫情破口 中市10業者暫停營業

武漢肺炎疫情嚴峻，台中市政府為防範居家檢疫隔離對象違規前往密閉公共場所，特別加大稽查力度，針對大型娛樂場所，如舞廳、酒店和KTV等處展開聯合稽查，防堵疫情破口。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年3月25日

（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中25日電）台中市政府為防範居家檢疫隔離對象違規前往密閉公共場所，加大稽查力度，除5大夜店暫停營業2週，今天有餐廳、KTV、卡拉OK、電子遊戲場業者主動停業7至10天。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，台中市政府為防止民眾聚集大型娛樂場所，引發群聚感染，副市長陳子敬24日率領警察局、民政局、衛生局、經濟發展局等防疫及相關行業管理單位，針對大型娛樂場所舞廳、酒店和KTV展開聯合稽查，防堵疫情破口。

為防堵武漢肺炎產生疫情破口，台中市5大夜店暫停營業2週，市府警察局今天指出，50年歷史的白雪舞廳率先回應，配合防疫暫停營業一週。

超級巨星自助KTV經貿旗艦店也要在明天進行全面消毒，落實人員進出管制，測量體溫、個人消毒，麥克風採光觸媒殺菌，提供拋棄式麥克風套。

另外還有知名卡莎舞廳、動感舞場、大中電子遊藝場等多家業者，宣布暫停營業7至10天，進行場所全面消毒整潔工作，再視疫情發展決定是否繼續停業。

台中市政府呼籲，居家檢疫隔離者遵守相關法令規定，切勿心存僥倖，四處趴趴走，違者將處以重罰，最高可處新台幣100萬元，市府相關單位也會落實擴大臨檢稽查，防堵疫情發生破口。（編輯：黃世雅）1090325