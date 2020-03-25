公費留學生返台後停留餐廳買午餐 衛生局擬開罰

（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮2名男學生，參加縣府希望工程公費留學，受到武漢肺炎疫情影響今天清晨歸國，本該直接返回家中，因先停留買午餐，還大方貼文，遭民眾檢舉，違反居家防疫規定，縣衛生局擬開罰。

花蓮縣教育處長李裕仁告訴中央社記者，這2名學生參加縣政府舉辦的教育希望工程公費留美計畫，原定待到今年6月，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響提前結束行程；目前這批公費留學生已有10人提前返台。

李裕仁指出，2人抵達機場後，由其中一人家長接送直達花蓮住所，約中午抵達花蓮後，先前往餐廳買午餐，之後就直接返家，沒有再外出。

2名男同學疑似在拿午餐時，拍攝臉戴口罩的合照，貼在IG社群張貼限時動態，遭民眾留言詢問「你不用居家隔離嗎」「不要扯台灣防疫後腿」等內容。

花蓮縣衛生局今天證實，接獲民眾電話檢舉，經確認有違反居家檢疫規定，因直接從機場返回住所，中途不應停留，目前正在研擬開罰，依傳染病防治法最低新台幣10萬、最重100萬元罰款，連同之前的6例，開罰人數將上升到8例。（編輯：黃世雅）1090325