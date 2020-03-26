挺過防疫期 新竹業者送愛給醫護人員

武漢肺炎疫情未歇，新竹生技業者有感醫護人員辛勞，贈送涼感衛生棉給新竹各大醫院，並寫「防疫加油」小卡，讓醫護人員備感溫暖。（業者提供）中央社記者郭宣彣傳真 109年3月26日

（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）武漢病毒疫情未歇，新竹餐飲、生技業者與民眾，有感醫護人員辛勞，有人送餐、有人送涼感衛生棉、咖啡等，給新竹各大醫院，並寫「防疫加油」小卡，讓醫護人員備感溫暖。

國泰醫院新竹分院長李興中表示，日前護理人員計畫參加大甲媽祖繞境，有民眾為此號召募集100杯咖啡，贈送給醫護人員，因應疫情取消繞境，但民眾熱心不滅，仍將咖啡送給醫護人員，感謝醫護人員在防疫間的辛勞。

李興中說，除有咖啡外，醫護人員也收到飯糰、提神飲料等，感受到社會滿滿的溫暖，也感謝民眾在防疫間，對醫護人員的肯定。

愛康生技執行長何雪帆表示，她發現有不少急診、負壓隔離病房醫護人員近期工作量增加，也因穿隔離衣、防護衣，容易悶熱，尤其是女性醫護人員，若遇上生理期，悶熱感情形恐會加劇。

何雪帆說，為此，公司贈送涼感衛生棉，盼讓女性醫護人員在生理期時，能減少不適。今天首批衛生棉贈給新竹馬偕醫院，將預計陸續送給新竹縣市共11家醫院，以行動力挺醫護人員。

竹市廟口鴨香飯老闆李嘉偉、肆爺炒泡麵老闆沈家豪說，醫護人員站在第一線，為民眾守護健康，相當辛苦，他們送鴨香飯搭配荷包蛋給台大新竹分院，慰勞急診醫護人員，不僅替醫護人員加油打氣，也對防疫一起盡份心力。（編輯：張銘坤）1090326